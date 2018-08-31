В Сеть впервые слили фотографии Pixel 3 — одного из двух смартфонов Google, которые могут быть показаны 9 октября. Аппарат, в целом, выглядит так же, как старшая модель, а часть его задней панели занимает черная стеклянная вставка — как у Pixel 2-го поколения.

В Сеть впервые "слили" фотографии Pixel 3 — одного из двух смартфонов Google, которые могут быть показаны 9 октября. Аппарат, в целом, выглядит так же, как старшая модель, а часть его задней панели занимает черная стеклянная вставка — как у Pixel 2-го поколения.Утечка подтвердила и некоторые спецификации устройства. Pixel 3 приписывают 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160х1080 пикселей, плотностью 440 точек на дюйм и соотношением сторон 2:1, батарею объемом 2915 мАч, стереодинамики, а также две 8-мегапиксельных "фронталки": одна с апертурой f/2.2, другая — f/1.8. Вероятно, одна из них будет использоваться для функции распознавания лица.Ранее сообщалось, что "пиксельфон" получит флагманский процессор Snapdragon 845 с графикой Adreno 630 и 4 гигабайтами оперативной памяти. "Челки" у Pixel 3 не будет, сообщает 9to5Google.Анонс третьего поколения смартфонов линейки Google Pixel ожидается 9 октября. Как и в прошлом году, поисковик должен показать две модели: стандартную Pixel 3 и Pixel 3 XL с увеличенным экраном. Вместе с новинками могут представить и зарядную док-станцию Pixel Stand, при подключении к которой смартфоны будут превращаться в "умную" колонку.∎Google Pixel 3 XL сможет снимать "суперселфи" читайте такжеPixel 3 XL приписывают наличие 6,2-дюймового OLED-экрана, флагманского чипа Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, чувствительные к нажатиям грани корпуса (как у HTC U12+), а также новейшую версию Android — 9 (Pie).