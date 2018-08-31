Кожуховская линия метро выйдет за МКАД на семь километров и
улучшит транспортную доступность Подмосковья. Как сообщил глава Стройкомплекса
Марат Хуснуллин, розовая ветка сегодня – одна из самых протяженных строящихся
линий в столице.
Кожуховская линия метро выйдет за МКАД на семь километров и
улучшит транспортную доступность Подмосковья. Как сообщил глава Стройкомплекса
Марат Хуснуллин, розовая ветка сегодня – одна из самых протяженных строящихся
линий в столице.
Кожуховская линия обеспечит
качественным транспортным обслуживанием районы Нижегородский, Рязанский,
Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.
Глава Стройкомплекса подчеркнул, что участок розовой линии от
"Авиамоторной" до "Некрасовки" выйдет за пределы МКАД на семь километров,
включив в единую транспортную сеть удаленные районы Москвы, а также улучшит
транспортную доступность и близлежащих подмосковных районов.
После ввода в
строй всей ветки станет легче на Таганско-Краснопресненской линии – самой загруженной
в московской подземке.
Для обслуживания поездов новой линии строится электродепо
"Руднево", все работы там планируется завершить до конца 2018 года. Депо сможет
принимать на ночной отстой более 30-ти восьмивагонных
составов, поезда смогут пройти диагностику и, если потребуется, текущий и
капитальный ремонт. В "Руднево" будет создано более тысячи новых
рабочих мест, причем, условия труда и отдыха там будут на высоте.
"У людей, которые работают на таком сложном
производстве, должна быть возможность отдохнуть и восстановить силы. Помимо
комнат отдыха в депо строятся душевые, раздевалки, столовые, медицинские
кабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортзалы", – сообщил Хуснуллин.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собяинин провел технический пуск
первого участка Кожуховской линии метро между станциями "Косино" и "Некрасовка".
По его словам, открытие этой линии сделает город ближе для 800 тысяч человек.
Накануне, 30 августа градоначальник открыл семь танций на Калининско-Солнцевской
ветке метро и новое депо "Солнцево".