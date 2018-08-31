Представители Лондонского университета королевы Марии провели забавное, на первый взгляд, исследование, в ходе которого выяснилось, что козам не все равно, у каких хозяев жить. Они предпочитают веселых и счастливых фермеров.

Представители Лондонского университета королевы Марии провели забавное, на первый взгляд, исследование, в ходе которого выяснилось, что козам не все равно, у каких хозяев жить. Они предпочитают веселых и счастливых фермеров, сообщает SF Gate.В эксперименте участвовали 20 коз. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как им показывают фотографии, на которых одни и те же люди улыбаются или хмурятся. Большинство коз выбрало "веселые" снимки.По словам авторов исследования, их работа поможет фермерам лучше понять, как им обращаться со скотом.