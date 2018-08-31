Россия жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийском Идлибе.

Россия жестко и четко предупредила Запад, чтобы он не играл с огнем в сирийском Идлибе.Как передает ТАСС, об этом проинформировал мировую общественность глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам своих переговоров с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.По его словам, прогресс в деле урегулирования гражданской войны, борьбы с террористами и возвращения мирного населения к своему очагу не всем нравится.Лавров отметил, что Москва фиксирует попытки препятствовать мирному процессу, предпринимаемому в том числе, с участием провокаторов, среди которых он назвал неправительственную добровольческую организацию, действующую в Сирии на территориях, контролируемых оппозиционными группировками – "Белые каски" (они же "Сирийская гражданская оборона").По словам министра иностранных дел РФ, белокасочники известны тем, что регулярно устраивают для иностранной прессы постановочные сцены применения Дамаском якобы химических отравляющих веществ, для того чтобы дать западным государствам предлог для нанесения авиационных ударов по Сирийской арабской республике.Он подчеркнул, что очередная подобная провокация готовится в Идлибе – чтобы затруднить антитеррористическую операцию."Мы с фактами на столе через наше министерство обороны, МИД четко и жестко предупредили западных партнеров, чтобы они не играли с огнем", — подчеркнул руководитель российского внешнеполитического ведомства.