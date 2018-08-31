Россия выступает против использования Сирии в качестве пешки в шахматной игре с односторонними геополитическими целями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия выступает против использования Сирии в качестве пешки в шахматной игре с односторонними геополитическими целями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Усилия стран, которые хотят урегулировать сирийский конфликт, должны быть направлены на то, чтобы в Сирии создались условия, в которых граждане страны смогут договориться, как им жить дальше, подчеркнул министр на пресс-конференции в Сочи.Лавров также отметил, что следует наращивать сотрудничество РФ и США по Сирии, и это сотрудничество должно стать более предметным и нацеленным на продвижение к урегулированию конфликта в политической сфере. Москва готова двигаться в этом направлении дальше, несмотря что "многим в Вашингтоне вообще не нравятся" любые российско-американски контакты.Глава российского МИД также сообщил, что в сирийском Идлибе, в зоне деэскалации, должно пройти размежевание оппозиции, готовой к диалогу с правительством, от террористов, передает РИА Новости. Однако террористы всеми методами, включая запугивание, удерживают вооруженные формирования, не входящие в террористическую организацию "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), в этом районе, чтобы не допустить такого размежевания.