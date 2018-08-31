Компания Lenovo представила первую 15-дюймовую модель из линейки ThinkPad. Новинка — X1 Extreme — обладает алюминиевым корпусом, прочной крышкой из углеродного волокна и типичным для своей серии дизайном с фирменным красным трекпоинтом на клавиатуре.

Компания Lenovo представила первую 15-дюймовую модель из линейки ThinkPad. Новинка — X1 Extreme — обладает алюминиевым корпусом, прочной крышкой из углеродного волокна и типичным для своей серии дизайном с фирменным красным трекпоинтом на клавиатуре.Вес ноутбука — от 1,7 килограмма, что на 12% меньше популярной модели ThinkPad T580. Лэптоп располагает новейшими процессорами Intel Core 8-го поколения (Coffee Lake), в том числе 6-ядерным i9 с vPro, до 64 ГБ оперативной памяти и дискретной видеокартой Nvidia GeForce 1050Ti MaxQ. Максимальный объем SSD-накопителей PCIe — 2 терабайта.В зависимости от комплектации, в ThinkPad X1 Extreme может быть установлен 15,6-дюймовый UHD (3840х2160 пикселей) или Full HD (1920х1080) тачскрин с IPS-матрицей. Набор портов включает два USB 3.1, два ThunderBolt 3, SD-слот и HDMI 2.0.Аккумулятора хватит до 15 часов работы, говорят в Lenovo. Имеется поддержка технологии быстрой зарядки Rapid Charge, благодаря которой батарея ноутбука заряжается до 80% номинальной емкости за 60 минут. В качестве ОС используется "профессиональная" редакция Windows 10.∎Lenovo выпустила планшет для новичков за $70 читайте такжеЦены и дата выпуска ThinkPad X1 Extreme в России не уточняются. В США новинка станет доступна в сентябре по цене от $1859,99. Самую навороченную модель с Intel Core i9 начнут продавать в декабре.