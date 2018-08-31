В предстоящие выходные практически вся территория Европейской России окажется во власти обширного антициклона, с характерной для него относительно малооблачной и сухой погодой. И только в северной части региона местами пройдут небольшие дожди.

В предстоящие выходные практически вся территория Европейской России окажется во власти обширного антициклона, с характерной для него относительно малооблачной и сухой погодой. И только в северной части региона местами пройдут небольшие дожди, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве переменная облачность, без осадков. При этом температура воздуха составит ночью +11…+13°, днём ожидается около +25…+27°.В Санкт-Петербурге небольшие дожди, по ночам около +12…+!4°, в дневные часы +20…+22°.В Воронеже в выходные солнечно, сухо и жарко, около +30…+32°.В Нижнем Новгороде пройдут небольшие дожди, и до +22…+24°.В Симферополе в субботу без осадков и +30…+32°, в воскресенье возможна гроза и на градус-другой прохладнее.В Ростове-на-Дону малооблачно, без дождей, днём +31…+33°.В Краснодаре в выходные без осадков, днём ожидается +32…+34°.В Сочи в субботу возможна гроза и +27…+29°, в воскресенье без осадков, и до +28…+30°.В выходные Урал окажется во власти антициклона. В такой ситуации осадков в регионе не ожидается. По ночам холодно, местами до заморозков. Днем в Екатеринбурге температура воздуха составит +18…+20°, в Челябинске — +19…+21°.В выходные на юге Западной Сибири будет господствовать ненастный циклон. Он станет причиной преимущественно облачной погоды с кратковременными дождями. В такой ситуации в субботу в Новосибирске и Омске — +11…+13°, в воскресенье — +13…+15°.В выходные юг Дальнего Востока окажется во власти антициклона. В регионе обойдется без осадков, но будет ветрено. В такой ситуации во Владивостоке без осадков, в субботу +22…+24°, в воскресенье — +20…+22°.