По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая прошла 30 августа в Монако, в группе "Н" сыграют итальянский футбольный клуб "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед". За туринцев сейчас выступает португальский форвард Криштиану Роналду, который ранее играл за красных дьяволов.Вместе с "Ювентусом" и "МЮ" в этой же группе сыграют испанская "Валенсия" и швейцарский "Янг Бойз".Остальные квартеты выглядят следующим образом:The official result of the #UCLdraw!