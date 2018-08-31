В футбольном Старом Свете завершается стадия плей-офф квалификации Лиги Европы. Первыми второй матч провели российский клуб Уфа и шотландский Глазго Рейнджерс. Команда из столицы Башкортостана покидает турниры, уступив в гостях 0:1 и сыграв вничью дома – 1:1.

В футбольном Старом Свете завершается стадия плей-офф квалификации Лиги Европы. Первыми второй матч провели российский клуб "Уфа" и шотландский "Глазго Рейнджерс". Команда из столицы Башкортостана покидает турниры, уступив в гостях 0:1 и сыграв вничью дома – 1:1.После матча в Глазго у "Уфы" были неплохие шансы на общий успех, ведь для успеха надо было выиграть с разницей в два мяча, но и победа 1:0 давала шансы в овертайме или серии пенальти. Но у уфимцев не получилось, несмотря на то, что гости доигрывали матча вдевятером.При этом шансы "Уфы" снизились уже на 9-й минуте встречи, когда Эджариа вывел "Рейнджерс" вперед. На 32-й минуте Сысуев счет сравнял и задача осталась прежней: забивать еще два гола. Это хозяевам сделать не удалось, хотя на 38-й минуте у "Глазго" был удален Морелос, а на 66-й – Фланаган.Увы, но использовать численный перевес уфимцам не удалось. "Рейнджеры" идут в турнире дальше, а "Уфа" прощается с евротурниром.