В Норвегии состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между местным Мольде и санкт-петербургским Зенитом. Российский клуб проиграл со счетом 1:2, но смог выйти в групповой этап турнира.

В Норвегии состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между местным "Мольде" и санкт-петербургским "Зенитом". Российский клуб проиграл со счетом 1:2, но смог выйти в групповой этап турнира.У "Зенита" единственный мяч забил Далер Кузяев (21-я минута). В составе "Мольде" отличились Эйрик Хестад (66-я) и Эрлинг Халанд (77-я). Первая встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Этот результат позволил "Зениту" по сумме двух встреч пройти дальше.Жеребьевка группового этапа состоится 31 августа. "Зенит" окажется в сильнейшей первой корзине.