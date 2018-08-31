В штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпионы России из московского Локомотива попали в группу D, а их земляки из ЦСКА будут играть в квартете под литерой G.

В штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпионы России из московского "Локомотива" попали в группу "D", а их земляки из ЦСКА будут играть в квартете под литерой "G"."Локо" был "посеян" накануне жеребьевки в первую "корзину" вместе с чемпионами Испании, Италии, Германии, Англии и Франции и, соответственно, возглавил свой квартет. Армейцы Москвы оказались согласно клубному рейтингу в третьей группе "посева".Вместе с "Локомотивом" за две путевки в плей-офф Лиги чемпионов будут бороться "Порту" (Португалия), "Шальке-04" (Германия) и "Галатасарай" (Турция). ЦСКА достались в соперники "Реал" (Мадрид, Испания), "Рома" (Италия) и "Виктория" (Пльзень, Чехия).Состав других квартетов: Группа "А" – "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Монако", "Брюгге" (Бельгия). Группа "В" – "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), ПСВ (Голландия), "Интер" (Италия). Группа "С" – "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Наполи" (Италия), "Ливерупль" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия). Группа "Е" – "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция). Группа "F" – "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия). Группа "Н" – "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Янг Бойз" (Швейцария).