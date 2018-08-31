Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших игроков по итогам прошедшего сезона. Главная награда – приз лучшему футболисту – достался хорватскому полузащитнику мадридского Реала Луке Модричу. Церемония вручения прошла в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших игроков по итогам прошедшего сезона. Главная награда – приз лучшему футболисту – достался хорватскому полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу. Церемония вручения прошла в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.Также на эту награду претендовали бывший партнер Модрича по "Реалу" португалец Криштиану Роналду и форвард английского "Ливерпуля" египтянин Мохаммед Салах. Претендентов выбирали 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).Кроме того, были названы лучшие игроки на своих позициях по итогам Лиги чемпионов сезона-2017/18. Все четыре победителя в номинациях — вратарь Кейлор Навас, защитник Серхио Рамос, полузащитник Модрич и нападающий Роналду — в составе "Реала" в прошлом сезоне выиграли турнир.Лучшей футболисткой Европы в сезоне-2017/18 по версии УЕФА стала датчанка Пернилле Хардер, выступающая за немецкий "Вольфсбург".