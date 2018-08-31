Знаменитый американский боксер, бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал имя лучшего тяжеловеса нынешнего времени. Железный Майк главным фаворитом Королевского дивизиона считает Энтони Джошуа, соперника россиянина Александра Поветкина.

Знаменитый американский боксер, бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал имя лучшего тяжеловеса нынешнего времени. "Железный Майк" главным фаворитом "Королевского дивизиона" считает Энтони Джошуа, соперника россиянина Александра Поветкина."Кажется, на данный момент Энтони Джошуа лучший из них, — цитирует 52-летнего Тайсона издание Metro.Co.Uk. – Он сильный и крупный боец, к тому же сбалансированный с точки зрения боксерских навыков. Думаю, он лучший из тех, кто есть".Напомним, что Джошуа является олимпийским чемпионом Лондона-2012, который выиграл 21 бой в профессионалах (из них 20 – нокаутом). Британец носит чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной организации бокса (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). 22 сентября Джошуа встретится с Поветкиным.