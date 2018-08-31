За плохое поведение сослали в монастырь. Практика наказания многовековой давности обрела новую форму. Москвичка отправила 11-летнего сына на перевоспитание в Китай, к шаолиньским монахам. Ребенка пытается вернуть домой отец, но пока безуспешно.

За плохое поведение сослали в монастырь. Практика наказания многовековой давности обрела новую форму. Москвичка отправила 11-летнего сына на перевоспитание в Китай, к шаолиньским монахам. Ребенка пытается вернуть домой отец, но пока безуспешно."Я нахожусь на территории монастыря, выйти просто не могу! Надо мной постоянно издеваются", — это видеообращение 11-летнего Егора. Ребенок уже два месяца в китайском монастыре, где шаолиньские мастера прививают ему любовь к кунг-фу. "Меня сюда мама вывезла обманом, — рассказывает ребенок. — Я тут один, нет ни одного русского человека, с которым я могу просто пообщаться".Родители Егора в разводе. Отец мальчика провел целое расследование, чтобы выяснить, где сын. Помогли иероглифы. По ним выяснили название монастыря. Григорий хотел ехать сразу. Но выяснилось, ребенка вернуть непросто — нет документов."Если его мама забрала паспорт, возможности забрать его оттуда нет. Ребенок прибывает в депрессивном состоянии", — отмечает отец Егора."Вестям" удалось связаться с матерью. Ксения Постоюк уверяет: ребенок перестал слушаться. Китайские мастера, по ее мнению, должны были помочь в воспитании. "У ребенка есть очень много проблем, включая учебу, общение со сверстниками, неуважение к старшим, агрессивное поведение, — перечисляет она. — Я пыталась поговорить с папой о том, что надо бить тревогу, а, кстати, психологи от него тоже отказались, уже сказали: "Мы ничего уже сделать не можем". И надо принимать какие-то меры".Школа кунг-фу, куда мама отдала Егора, расположена в горах, в 900 километрах от Пекина. Распорядок жесткий: подъем в пять утра, тренировки до ночи. "Это может стать травмой для детской психики, тем более в таком неокрепшем возрасте 11 лет, — считает детский психолог Владислав Захаров. — Конечно, эти дикий стресс для организма. После того, как, надеюсь, его вернут, ему придется проходить курс реабилитации".Этой историей уже заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. "Первое, что нужно, убедиться — что с ребенком все в порядке, что ему ничего не угрожает, — говорит она. — И, конечно, будут предприняты все необходимые действия. Мы направим свой запрос нашим представителям, получим необходимую информацию".Когда Егор вернется на родину, пока неизвестно. Его мать заявила, что ребенок покинет монастырь, только когда "пройдет курс выздоровления". Между тем сам Егор мечтает скорее вернуться домой, чтобы сменить ненавистную робу послушника на хоккейную форму, которую так любит.