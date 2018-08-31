Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2014 в Сочи по сноуборду Алена Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры. Сноубордистка объяснила такое решение отсутствием целей, желания находиться в спорте и начавшейся депрессией.

Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2014 в Сочи по сноуборду Алена Заварзина объявила о завершении спортивной карьеры. Сноубордистка объяснила такое решение отсутствием целей, желания находиться в спорте и начавшейся депрессией."Я раздосадована тем, что моя карьера завершается решением бюрократических вопросов, — сказала Заварзина, слова которой приводит Спортбокс.Ru. – Прижелании я могла бы их решить, но взвесила все за и против приняла решение ничего не делать. Такое было и раньше, но тогда это делалось ради выступлений на Олимпиаде, победы в общем зачете Кубка мира, а сейчас цели нет"."Выиграв общий зачет Кубка мира в 2017 году, я не получила не то что надбавки, но и саму зарплату за последующий сезон. На Играх я заняла четвертое место, что, увы стало лучшим результатом нашей команды в Пхенчхане, я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии. После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в предыдущие два года мне говорили решать свои проблемы самой"."В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому я подумала, что пора заканчивать. Три месяца я находилась в депрессии и прострации и не знала, что делать дальше. Понимала лишь, что связывать дальнейшую жизнь со структурой спорта у меня нет желания. Она выбила из меня весь дух".