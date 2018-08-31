Ситуация с жильем, школами, спорт и медобъектами на Дальнем Востоке грустная. К такому выводу пришел премьер-министр России Дмитрий Медведев на проводимом в Горках совещании о расходах бюджета на развитие регионов.

Ситуация с жильем, школами, спорт и медобъектами на Дальнем Востоке грустная. К такому выводу пришел премьер-министр России Дмитрий Медведев на проводимом в Горках совещании о расходах бюджета на развитие регионов.При этом Медведев подчеркнул, что бизнес готов инвестировать в Дальний Восток и Байкальский регион. Но при наличии там необходимой инфраструктуры – дорог, производственных мощностей, полноценные человеческие условий для проживания людей, сообщает РИА Новости. Дмитрий Медведев подчеркнул, что дефицит современного жилья в этих регионах сохраняется."Я посмотрел, как там все выглядит. Чего скрывать — есть изменения, позитивные изменения, но очень многое выглядит, скажем так, грустно, — констатировал российский премьер-министр, вспоминая свое недавнее посещение Петропавловска-Камчатского. — Сохраняется дефицит современного нормального жилья, школ, доступных медицинских учреждений, мест досуга, спортивных объектов. Над этим нужно работать в первую очередь".Также Медведев добавил, что одна из главных задач — поддержка крупных инвестиционных проектов, создание под них инфраструктуры. Прежде всего это касается территорий опережающего развития."Здесь мы наблюдаем позитивную динамику. На Дальнем Востоке действительно рекордный рост инвестиций. В любом случае темпы промышленного развития там существенно выше, чем в среднем по стране", — добавил глава российского правительства.