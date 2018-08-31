В нижней палате парламента в пятницу, 31 августа, состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионной системы, где обсуждались инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в ходе недавнего телеобращения. Обсуждение с участием депутатов, представителей правительства, общественности, профсоюзов, а также экспертного сообщества получило высокую оценку от политологов. Аналитики отметили широкое представительство заседания, обширный круг вопросов, который был вынесен на обсуждение и высокий уровень самой дискуссии.

В нижней палате парламента в пятницу, 31 августа, состоялосьпервое заседание рабочей группы по совершенствованию пенсионной системы, гдеобсуждались инициативы президента России Владимира Путина, озвученные им в ходенедавнего телеобращения. Обсуждение с участием депутатов,представителей правительства, общественности, профсоюзов, а также экспертногосообщества получило высокую оценку от политологов. Аналитики отметили широкоепредставительство заседания, обширный круг вопросов, который был вынесен наобсуждение и высокий уровень самой дискуссии.Так, директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ АлександрПожалов, лично побывавший на заседании, уверен, что нижняя палата может статьпостоянно действующим механизмом парламентского контроля за дальнейшейнастройкой пенсионной системы и площадкой проработки других, связанных с этим вопросов – по рынку труда, активному долголетию и прочему. "Сегодняпочти все внешние по отношению к Госдуме участники демонстрировали такой жезапрос, все с энтузиазмом готовы включиться в законотворческий процесс", -написал эксперт на своей странице в Facebook.Аналитик подчеркнул, что в Думу для обсуждениясовершенствования пенсионной системы были приглашены люди разных взглядов и убеждений.Пожалов особо отметил поддержку спикером нижней палаты предложения депутата от"Справедливой России" Олега Шеина, который выступил с инициативойвключить в число экспертов представителей научного сообщества.Политолог также указал на то, что через рабочую группу поизменениям пенсионной системы нижняя палата еще за месяц до внесения"бюджетного пакета" на рассмотрение депутатов может начать активнопроработать основные его положения. "По пенсионному бюджету, налоговым исоциальным льготам, расходам на программы занятости, здравоохранения и такдалее", – пояснил он, назвав это, по сути, "нулевыми чтениями".В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов отметил широкоепредставительство на заседании рабочей группы. "Получили слово какэксперты-экономисты, так и депутаты, представители профсоюзов игражданских институтов.Каждый из выступающих озвучил свои предложения поготовящимся ко второму чтению поправкам", – подчеркнул аналитик.По его мнению, среди участников дискуссии не былопреобладающей точки зрения и согласия. Аналитик видит в этом позитивный момент."Это показатель, что идет дискуссия, и в ходе работы парламентской группыбудут искаться дальнейшие компромиссы", – пояснил Фетисов.Политолог отметил обширный спектр вопросов, обсуждавшихсярабочей группой, в том числе относительно развития рынка труда и доходов людейстарших возрастов. "Существует запрос на площадку, на которой могутобсуждаться предложения по этим вопросам, и Дума демонстрирует, что готовастать такой площадкой", – резюмировал аналитик.Высоко оценил состоявшуюся на Охотном Ряду дискуссию иполитолог Антон Хащенко. Он подчеркнул, что помимо президентских предложений,которые, на его взгляд, составят костяк законопроекта о пенсионных измененияхко второму чтению документа, в нижнюю палату поступило еще более 100 поправок.По его словам, ко многим вопросам в рамках совершенствования пенсионной системы нужно подходитьочень аккуратно, просчитывая все имеющиеся риски. Поэтому деятельность рабочейгруппы, уверен эксперт, будет строиться в тесной увязке с профильнымикомитетами нижней палаты – по бюджету и налогам, здравоохранению и другими.Напомним, Госдума 19 июля приняла в первом чтенииправительственный законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Сборпоправок к документу продлится до конца сентября. 21 августа нижняя палатапровела широкие тематические слушания. По итогам дискуссий была созданаспециальная рабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева.Президент России Владимир Путин в среду, 29 августа,обратился к гражданам России по вопросу настройки пенсионной системы. Главагосударства озвучил свои позицию и предложил ряд поправок. По его словам,женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет. Также президентпредложил ввести административную или даже уголовную ответственность для техработодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста, выдвинулинициативу обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возрастадва дня для прохождения бесплатной диспансеризации.