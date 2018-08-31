Технология, которую криминалисты используют для анализа мест совершения преступлений, может спасти жизни большого числа диких животных.

Специалисты из Великобритании предложили использовать метод отслеживания серийных преступников для охраны тигров. По их мнению, технология поможет уменьшить количество столкновений животных с людьми.В недавней работе доктор Мэттью Стрюбиг (Matthew Struebig) совместно с экологами и социологами из Университета Кента изучали принципы многолетнего соседства жителей острова Суматра и тигров. Нередко животные нападают на скот сельчан, в результате чего люди убивают тигров.Известно, что тигры находятся на грани исчезновения из-за вырубки лесов и браконьерства. Согласно статистике 2014 года, ежегодно только в России браконьеры убивают до 40 амурских тигров.При этом надо признать, что животные не только находятся под большой угрозой, но и сами несут опасность местным жителям, проживающими с ними по соседству. Собственно, по этой причине специалисты попытались понять на примере небольшого поселения, как можно свести к минимуму опасные конфликты, в результате которых гибнут животные.Учёные провели анализ риска столкновения с тигром, а также опросили 2386 жителей Суматры. Их спрашивали об их отношении к диким животным. Исследователи хотели выяснить, насколько люди терпимы к тиграм.Затем учёные использовали многолетние записи о столкновении тигров и людей, чтобы сделать так называемое географическое профилирование. Речь идёт о сложном статистическом методе, который криминалисты применяют для прогнозирования местонахождения серийных преступников. Такой анализ делается на основе данных о местах совершения преступлений.Чаще всего люди рискуют встретиться с тигром в населённых пунктах вблизи лес или рек, что совсем не удивительно. При этом географическое профилирование выявило три места на острове, где риск наиболее высок.Объединив информацию с данными анкетирования, учёные смогли определить деревни, где риск встретиться с опасным животным был особенно высок, а толерантность была необычайно низка. Проще говоря, именно в таких местах тигров могли убить с наибольшей вероятностью.По мнению авторов работы, подобные знания являются ценным руководством для международных благотворительных организаций по охране природы, таких как Fauna & Flora International.На сегодняшний день огромное число природоохранных фондов ежегодно тратит большие суммы на спасение тигров, снижение риска столкновения животных с людьми и уменьшение потерь скота у местных фермеров. И используемые метод поможет повысить эффективность спасения животных, а также уменьшить количество убитых тигров."В сочетании с нашими картами риска столкновений информация о толерантности людей к дикой природе помогает нам направлять природоохранительные ресурсы туда, где они нужны больше всего", — говорит Стрюбиг.Кроме того, исследование показало следующее: если бы эта информация была доступна ранее, то это могло бы предотвратить до 51 процента нападений на домашний скот и людей, что потенциально могло спасти 15 тигров.С результатами исследования можно ознакомиться в научной статье, опубликованной в издании Nature Communications.Ранее авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что изменение цены на пальмовое масло может спасти тигров и других животных.К слову, ради спасения редких животных защитники дикой природы обратились не только к криминалистике, но и к астрономии.