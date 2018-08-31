Учения НАТО в Черном море носят откровенно агрессивный характер. Об этом на пресс-конференции в Сочи заявил иностранных дел РФ Сергей Лавров. В Черном море, непосредственно у наших берегов, страны НАТО регулярно участвуют в маневрах. Масштабы этих маневров нарастают, — сказал он.

Учения НАТО в Черном море носят откровенно агрессивный характер. Об этом на пресс-конференции в Сочи заявил иностранных дел РФ Сергей Лавров."В Черном море, непосредственно у наших берегов, страны НАТО регулярно участвуют в маневрах. Масштабы этих маневров нарастают", — цитирует министра "Интерфакс".Как добавляет РИА Новости со ссылкой на Сергея Лаврова, учения ВМФ И ВКС РФ в Средиземном море являются нормальной вещью, они полностью соответствуют международным нормам. Что касается маневров российского Военно-морского флота в Средиземном море — то такие маневры дипломат назвал "нормальной вещью".