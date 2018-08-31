Теракт в Донецке, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, направлен на срыв мирного процесса и выполнение минских соглашений, считают в МИД РФ. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что это убийство создает угрозу дестабилизации на юго-востоке Украины.

Теракт в Донецке, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, направлен на срыв мирного процесса и выполнение минских соглашений, считают в МИД РФ. В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что это убийство создает угрозу дестабилизации на юго-востоке Украины."Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного школьного перемирия", — отметили в МИДе. Подобные действия укладываются в логику силового решения кризиса, которую исповедуют украинские власти, говорится также в заявлении, передает ТАСС.Сегодня в Донецке был убит глава ДНР Александр Захарченко. Как сообщили в местных силовых структурах, он получил смертельные ранения в результате взрыва, прогремевшего в одном из ресторанов в центре города. Там же был ранен глава минфина ДНР Александр Тимофеев. Поступают сообщения, что правоохранительным органам Донецка удалось задержать несколько подозреваемых в причастности к преступлению.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". И, как заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, есть все основания полагать, что за терактом стоит киевский режим.Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической смертью Александра Захарченко. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.