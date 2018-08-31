Утечка воздуха была обнаружена на борту МКС сегодня ночью. Причину быстро обнаружили — на пристыкованном к станции корабле Союз. Это были две микротрещины — совсем небольшие — всего в несколько миллиметров каждая. Но ситуация — нештатная, за которой следили не только сотрудники космической отрасли, но и обычные пользователи Сети.

"Отверстие закрыто с помощью пальца Александра Герста". Это — о ЧП на международной космической станции. Цитата — из трансляции переговоров американских астронавтов. Утечка воздуха была обнаружена на борту МКС сегодня ночью. Причину быстро обнаружили — на пристыкованном к станции корабле "Союз". Это были две микротрещины — совсем небольшие — всего в несколько миллиметров каждая. Но ситуация — нештатная, за которой следили не только сотрудники космической отрасли, но и обычные пользователи Сети.Они якобы и услышали в переговорах с МКС, что немецкий космонавт в первые минуты просто закрыл трещину пальцем. Во время инцидента все шесть космонавтов были в российском сегменте. Что именно произошло — определит специальная комиссия. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что отверстия могли образоваться из-за попадания осколков метеорита. Сейчас он находится в Центре управления полетами — наблюдает за ремонтом на МКС.С подобной ситуацией на МКС, когда частицы космического мусора повреждали обшивку, сталкиваются более-менее регулярно. Алгоритм работы отработан. Этими объясняется спокойствие и на борту станции, и в Центре управления полетами."Ремкомплект, который на станции, состоит из разных частей. Но вообще основа — это просто эпоксидная смола, которая просто разводится, которая даже в магазинах есть. Наклеивается лента, точка намазывается. Это всё эпоксидной смолой и устраняется", — пояснил Максим Сураев, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации.По статистике, в околоземном пространстве носятся на огромных скоростях 170 миллионов объектов размером более 1 миллиметра. Больше всего космического мусора на высотах, где работают спутники, то есть от 800 километров и выше. И он, кстати, уже погубил четыре космических аппарата.МКС к Земле два раза ближе. Но и там — около тысячи посторонних объектов. Самые серьезные столкновения с ними произошли в 2012 году, когда пострадал автоматический затвор для защиты иллюминатора, и годом позже — тогда пострадала одна из солнечных батарей. По меньшей мере, 23 раза МКС выполняла маневры по уклонению от космического мусора.Даже мельчайшая песчинка в космосе, разгоняясь до 15 километров в секунду, получает колоссальную энергию. Вот результаты подсчетов ученых. Небольшой фрагмент весом в 40 граммов в космосе по кинетической энергии сопоставим с груженым КамАЗом, едущим на скорости 90 километров в час.Безусловно, что возможное попадание космического мусора учтено в конструкции МКС.Есть более чем 100 конфигураций щита на одной только Международной космической станции с более высокими областями риска, имеющими лучше ограждение.Текущая конструкция основана на серии экранов, известных как "щит Уиппла" и "бампер Уиппла". Они представляют собой тонкие слои материала, размещенные на некотором расстоянии от основного корпуса станции. Когда маленькие объекты попадают на путь станции, бамперы уменьшают их воздействие или вовсе разрушают их."Мы давно на этих кораблях летаем и всё нормально. Там [на МКС] и вакуумная тепловая изоляция и весь корабль покрыт специальными матами. Они сделаны из прослойки — специальная ткань и фольга. То есть такой слоёный пирог. И это всё этими матами укрывается и закрывается. И весь корабль полностью этими матами закрыт", — отметил Сураев.Тем не менее, последствия попадания космического мусора даже в такую многослойную защиту впечатляют. Пробоины и трещины на фотографиях, вызваны стандартными болтами."Если трещина видна, и если до нее легко добраться, то можно даже без ремкомплекта, подсобными вещами закрыть, заткнуть ее, Потому что чем бы ее не закладывать, атмосферное давление внутри станции будет прижимать это заплатку к этой трещине. Главное, чтобы их всех обнаружить и все закрыть. Вот если оно продолжит падать, то через две недели он станет непригодным для жизни. Это может вызвать серьезные проблемы, хотя никак не угрожающие жизни космонавтов. Потому что в любом случае можно перекрыть вход в "Союз", — рассказал Иван Моисеев, руководитель института космической политики.