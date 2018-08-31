В Москве сегодня завершился громкий судебный процесс. Впервые столичным судьям пришлось разбирать дело об отцовстве ребенка, который появился на свет в результате процедуры ЭКО. Истец выяснил, что долгожданный сын от другого мужчины.

В Москве сегодня завершился громкий судебный процесс. Впервые столичным судьям пришлось разбирать дело об отцовстве ребенка, который появился на свет в результате процедуры ЭКО. Истец выяснил, что долгожданный сын от другого мужчины.Представители центра экстракорпорального оплодотворения и их бывший клиент, москвич Максим Анохин, встретились сегодня в суде. Процесс интимный перешел в судебный после того, как "отец по документам" узнал, что рожденный ребенок не его.Тимофей был долгожданный ребенок. Максим сдал биоматериал, но родителем оказался совсем другой мужчина. В этом, кстати, ему призналась сама супруга, когда семейные отношения разладились."Когда мне сказали, я где-то был шокирован, и поверил, и не поверил", — говорит Максим.Экспертиза ДНК подтвердила ­— ребенок из другой пробирки. Максим посчитал, что его обманули в Центре имени Кулакова, где супруги проходили процедуру ЭКО, и обратился в суд."Если бы мужчина понимал, что он непригоден как отец для своего будущего потомства. Я думаю, ему бы наверняка не было безразлично, кто будет отцом его ребенка, чей биоматериал будет забран", — заявила адвокат Максима Ольга Немцева.Уважаемый врач Лия Казарян, имя которой фигурирует в деле, сейчас работает в другой клинике. И вспоминать старое не хочет. Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, инициатором подмены биоматериала была сама Яна, на тот момент супруга Максима. Она якобы пожелала ребенка от другого мужчины, которого любила. Но сделала это за счет законного мужа.Сейчас Яна отказывается от комментариев. Адвокат женщины тоже хранит молчание.Суд встал на сторону Максима и обязал клинику компенсировать материальный и моральный ущерб бывшему клиенту. Центр подал апелляцию и проиграл. Теперь Максиму Анохину выплатят около 400 тысяч рублей. Клинику такой исход разочаровал.Максим считает, что дело вообще не в деньгах, а в справедливости."Я хотел просто эту проблему осветить. Чтобы в будущем не было таких же обманутых либо мужчин, либо мужей. Чтобы не было просто обманутых людей, и такая ошибка не повторилась", — поясняет Максим.Маленький Тимофей сейчас живет с родной мамой и биологическим отцом. Максим — с новой супругой. Не так давно у него родился сын. В этот раз обошлись без ЭКО. Мужчина счастлив. Но забыть ребенка, которого считал своим, все равно не может.Скандальная история, дошедшая до суда, может стать прецедентом. Юристы давно говорят: права биологических родителей, доноров и, самое главное, права ребенка должны быть максимально четко прописаны и защищены договором об оказании услуг.