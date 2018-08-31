В ущелье в районе Эльбруса сорвался альпинист из Екатеринбурга. Мужчина отделался несложными травмами – сломал палец на руке.

В ущелье в районе Эльбруса сорвался альпинист из Екатеринбурга. Мужчина отделался легкими травмами – сломал палец на руке. Однако самостоятельно подняться по обрыву не смог, и женщина, которая была с ним, вызвала спасателей, сообщает "Интерфакс".Инцидент произошел в ущелье Ирик-Чат, в 19 километров от поселка Эльбрус, на высоте 3600 метров над уровнем моря. Туристы были зарегистрированы. Им на помощь вышли трое спасателей.