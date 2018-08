Британский дайвер Вернон Ансворт подал в суд на основателя компании Tesla, бизнесмена Илона Маска, за то, что знаменитый предприниматель назвал его педофилом. Ансворт и Маск сцепились в Твиттере из-за того, что ныряльщик обвинил предпринимателя в пиаре на вызволении детей, застрявших в тайской пещере.

Британский дайвер Вернон Ансворт подал в суд на основателя компании Tesla, бизнесмена Илона Маска, за то, что знаменитый предприниматель назвал его педофилом. Ансворт и Маск сцепились в "Твиттере" из-за того, что ныряльщик обвинил предпринимателя в пиаре на вызволении детей, застрявших в тайской пещере, сообщает LA Times.28 августа один из пользователей "Твиттера" написал Илону Маску, что считает его стремление к установлению истины похвальным, за исключением того случая, когда "вы назвали кого-то педофилом".Маск не оставил этот комментарий без внимания."Вам не кажется странным, что этот человек до сих пор меня не засудил?", — пошутил бизнесемен.You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda …— Elon Musk (@elonmusk) 28 августа 2018 г.Дважды уязвленный дайвер решил последовать совету бизнесмена и подал на него в суд.Вернон Ансворт заявил, что подал на миллиардера в суд за клевету.На свяь с Маском вышел адвокат дайвера Л. Лин Вуд."На глазах у 22 миллионов подписчиков вы обвинили мистера Ансворта в том, что он занимался сексом с тайскими детьми в то время, когда он спасал им жизнь. Никаких оснований для этого высказывания у вас не было. Вероятно, вы сделали это из злости", — отметил юрист.О дате судебного заседания против Маска пока ничего не сообщается.В июле в тайской пещере Тхам Луанг застряли 12 школьников из футбольной команды "Дикие вепри" и их тренер. Их удалось спасти, в ходе операции погиб подводник Саман Гунан. Илон Маск предлагал свои услуги для спасения пострадавших.