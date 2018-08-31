Первый состав прошел по Кожуховской линии метро. Пуск технический, но это значит, что открытия новых станций осталось ждать совсем недолго. Когда линия примет пассажиров?

Первый состав прошел по Кожуховской линии метро. Пуск технический, но это значит, что открытия новых станций осталось ждать совсем недолго. Когда линия примет пассажиров?В Некрасовке — атмосфера настоящего праздника: жители этого района Москвы впервые спустились в свою подземку. На уже почти готовой станции был, если можно так выразиться, день открытых дверей, и все желающие смогли увидеть облик новой станции и на себе прочувствовать, что метро пришло и сюда.Эмоции — неподдельные. И такие эмоции люди испытывают, несмотря на то, что пуск Кожуховской линии сегодня был только техническим. Сами платформы уже полностью готовы, а на большем протяжении ветки уложены рельсы и силовые кабели, но все же нужно кое-что доделать и привести в порядок.Ход работ проинспектировал мэр столицы Сергей Собянин. Он пообщался с рабочими и с жителями района, рассказал, что первые составы по новой ветке поедут ближе к Новому году — предположительно это будет декабрь, — а на поверхности появится не только транспортно-пересадочный узел, но и новая благоустроенная зона."В Некрасовке будет свой центр городской со своим метро. Все благоустроим — вы видите, уже здесь эта площадка благоустраивается, архитектура вокруг будет благоустраиваться. Я думаю, что в течение нескольких месяцев все благоустройство тоже закончится", — сказал московский мэр.Длина новой ветки составит семь километров. Первый этап — это четыре станции: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и, собственно, сама "Некрасовка". На карте метрополитена новая ветка будет обозначена розовым цветом. И это — только первый этап запуска, который состоится в декабре.В следующем году на ветке появятся еще пять станций — они пройдут от "Авиамоторной" до "Лермонтовского проспекта". Воспользоваться новым метро уже в ближайшее время смогут больше 200 тысяч человек. Кроме того, новое электродепо обеспечит полторы тысячи новых рабочих мест.