Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин может посетить похороны Иосифа Кобзона, однако точного решения пока нет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин может посетить похороны Иосифа Кобзона, однако точного решения пока нет, передает ТАСС.Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Похороны состоятся 2 сентября.Тем временем, в Минобороны на открытии заседания память Кобзона почтили минутой молчания.