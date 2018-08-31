Ночью грабитель лезет в квартиру открыл окно, влез внутрь и только вот встал на пол, как откуда-то голос:
- Иисус тебя видит!!!
Грабитель озирается, не видит ничего и тихо идет к шкафу, но только касается ручки, раздается тот же голос:
- Я тебе говорю, Иисус видит тебя!
Грабитель обшаривает лучом фонарика вокруг себя, ничего не видит, и начинает открывать шкаф. Тот же голос:
- Ты что, дурак, не понял? Я тебе говорю: Иисус тебя видит!!!
Грабитель наконец-то замечает клетку с попугаем, светит фонариком на попугая и спрашивает:
- Это ты все это говорил?
- Да, я!
- А тебя как зовут?
- Меня? Иеремия!
- Какой дурак назвал попугая Иеремией?
- Тот же дурак, который назвал питбуля Иисусом!
еще анекдот!