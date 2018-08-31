Певицы Таисия Повалий и Ани Лорак скорбят по умершему 30 августа легендарному исполнителю. Знаменитости написали слова соболезнования на своих страничках в соцсетях.

Певицы Таисия Повалий и Ани Лорак скорбят по умершему 30 августа легендарному исполнителю. Знаменитости написали словасоболезнования на своих страничках в соцсетях.В то время, как многие на Украине злорадствуют смерти народногоартиста, припоминая ему критические замечания в адрес этой страны, есть те, ктоискренне переживает из-за несчастья. В частности, это Таисия Повалий и Ани Лорак.Артистки написали посты в Instagram. В них они назвали Кобзона"легендой", "великим артистом", "гением" и"мастером высшего уровня.При этом ни Лорак, ниПовалий вовсе несмутил тот факт, что певец также имел звание "Героя "ДНР". "Невозможнонайти слова, чтобы описать боль, которая сейчас в моей душе! Это большая утратадля нашей семьи! Ушел из жизни Гениальный артист, Мастер высочайшего класса,голос и трудолюбие которого уникальны!.. Голос Ваш неповторим, память о Васбудет жить в сердцах многих поколений", – написала Таисия.В свою очередь, Лорак разместила совместный снимок в Stories своего Instagram-аккаунта. "Светлаяпамять Великому Артисту", – подписала фото певица.Напомним, Иосиф Кобзон скончался в больницеимени Боткина на 81-м году жизни. Певец на протяжении 13 лет боролся сонкологией, но продолжал концертную деятельность. Свои соболезнованиявыразили многие артисты отечественной эстрады, которые заявили, что потрясеныпотерей и для них это огромное горе.