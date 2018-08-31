Певицы Таисия Повалий и Ани Лорак скорбят по умершему 30 августа легендарному исполнителю. Знаменитости написали слова
соболезнования на своих страничках в соцсетях.
Певицы Таисия Повалий и Ани Лорак скорбят по умершему 30 августа легендарному исполнителю. Знаменитости написали слова
соболезнования на своих страничках в соцсетях.
В то время, как многие на Украине злорадствуют смерти народного
артиста, припоминая ему критические замечания в адрес этой страны, есть те, кто
искренне переживает из-за несчастья. В частности, это Таисия Повалий и Ани Лорак.
Артистки написали посты в Instagram. В них они назвали Кобзона
"легендой", "великим артистом", "гением" и
"мастером высшего уровня.
При этом ни Лорак, ни
Повалий вовсе не
смутил тот факт, что певец также имел звание "Героя "ДНР". "Невозможно
найти слова, чтобы описать боль, которая сейчас в моей душе! Это большая утрата
для нашей семьи! Ушел из жизни Гениальный артист, Мастер высочайшего класса,
голос и трудолюбие которого уникальны!.. Голос Ваш неповторим, память о Вас
будет жить в сердцах многих поколений", – написала Таисия.
В свою очередь, Лорак разместила совместный снимок в Stories своего Instagram-аккаунта. "Светлая
память Великому Артисту", – подписала фото певица.
Напомним, Иосиф Кобзон скончался в больнице
имени Боткина на 81-м году жизни. Певец на протяжении 13 лет боролся с
онкологией, но продолжал концертную деятельность. Свои соболезнования
выразили многие артисты отечественной эстрады, которые заявили, что потрясены
потерей и для них это огромное горе.