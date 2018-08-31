Взрыв на заводе имени Свердлова случился во время перегрузки боеприпасов, рассказал главный инженер предприятия Михаил Лебедев.

Взрыв на заводе имени Свердлова случился во время перегрузки боеприпасов, рассказал главный инженер предприятия Михаил Лебедев.На завод поступают из Минобороны фугасные мины, которые потом утилизируют. По словам Лебедева, мины приходят в разрушенных ящиках, их затем аккуратно перекладывают в другие ящики и отправляют на площадку для подрыва.Что именно стало причиной ЧП, Лебедев затруднился сказать, отметив лишь, что это была нештатная ситуация, передает РИА Новости. При этом по документам мины не представляли угроз при транспортировке.Всего в партии, поступившей для уничтожения, было 27 тысяч мин, взрыв, по словам инженера, произошел в "каком-то конкретном ящике". При этом взрывом разбросало мины по цеху, и теперь их нужно собрать.В результате взрыва погибли три человека, пятеро числятся пропавшими без вести.Глава Нижегородской области Глеб Никитин направил соболезнования в адрес родных и близких погибших и пострадавших и выразил надежду на скорое выздоровление раненых.