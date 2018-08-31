Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками во всем блеске. Звезда выбрала удачное платье, сделала прическу и макияж.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова предсталаперед поклонниками во всем блеске. Звезда выбрала удачное платье, сделалаприческу и макияж.Волочкова недавно вернулась из Греции. Знаменитость отдыхалана райском острове Корфу. Артистка сбежала от столичной суеты, навязчивоговнимания прессы и поклонников. Звезда принимала солнечные ванны, купалась вморе и наслаждалась местной кухней.Хорошо отдохнув, Анастасия вернулась в Москву посвежевшей. Ужедома звезда почувствовала прилив энергии и сил. Она пригласила специалистов покрасоте, которые поколдовали над ее внешним видом: нанесли ненавязчивый макияж,сделали профессиональную укладку. После Волочкова подобрала платье в полприглушенных тонов и сфотографировалась на фоне шикарной лестницы собственногоособняка.Снимок звезда опубликовала в Instagram. Поклонники свосторгом отметили, что отпуск пошел Анастасии на пользу. Она выглядит простовеликолепно!Микроблог танцовщицы, наверное, еще никогда не видел стольколестных слов. Ведь обычно пользователи Сети не балуют звезду комплиментами, алишь распекают за отсутствие вкуса, сальные волосы, частое публичноеоголение или постоянную демонстрацию шпагата."Анастасия, Вы-королева! Выглядитепрелестно, счастья Вам в Вашем чудесном доме!", "Тут прям хороша!", "И этоВолочкова?! Как похорошела!!", "Роскошная женщина, не узнать!! Настя, Вамтак идет этот образ!!!", "Шикарная, наконец-то дошла достилиста!!", "Вот так бы сразу, все при Вас, такаявнешность!!!", "Превосходно, Вы мечта!!", "Красивая, а всего лишьукладка и макияж!!", – писали восхищенные фолловеры.