Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова предстала
перед поклонниками во всем блеске. Звезда выбрала удачное платье, сделала
прическу и макияж.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова предстала
перед поклонниками во всем блеске. Звезда выбрала удачное платье, сделала
прическу и макияж.
Волочкова недавно вернулась из Греции. Знаменитость отдыхала
на райском острове Корфу. Артистка сбежала от столичной суеты, навязчивого
внимания прессы и поклонников. Звезда принимала солнечные ванны, купалась в
море и наслаждалась местной кухней.
Хорошо отдохнув, Анастасия вернулась в Москву посвежевшей. Уже
дома звезда почувствовала прилив энергии и сил. Она пригласила специалистов по
красоте, которые поколдовали над ее внешним видом: нанесли ненавязчивый макияж,
сделали профессиональную укладку. После Волочкова подобрала платье в пол
приглушенных тонов и сфотографировалась на фоне шикарной лестницы собственного
особняка.
Снимок звезда опубликовала в Instagram. Поклонники с
восторгом отметили, что отпуск пошел Анастасии на пользу. Она выглядит просто
великолепно!
Микроблог танцовщицы, наверное, еще никогда не видел столько
лестных слов. Ведь обычно пользователи Сети не балуют звезду комплиментами, а
лишь распекают за отсутствие вкуса, сальные волосы, частое публичное
оголение или постоянную демонстрацию шпагата.
"Анастасия, Вы-королева! Выглядите
прелестно, счастья Вам в Вашем чудесном доме!", "Тут прям хороша!", "И это
Волочкова?! Как похорошела!!", "Роскошная женщина, не узнать!! Настя, Вам
так идет этот образ!!!", "Шикарная, наконец-то дошла до
стилиста!!", "Вот так бы сразу, все при Вас, такая
внешность!!!", "Превосходно, Вы мечта!!", "Красивая, а всего лишь
укладка и макияж!!", – писали восхищенные фолловеры.