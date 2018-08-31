В Twitter появился новый детский аккаунт, который могут использовать для пропаганды сирийские боевики или западные силы.

В Twitter появился новый детский аккаунт, который могут использовать для пропаганды сирийские боевики или западные силы.Как передает телеканал "Россия 24", об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.По ее словам, аккаунт ведется от лица шестилетней девочки Халы из сирийского города Идлиба, при этом на странице публикуются видео ее встреч с друзьями, а также призывы к миру "обратить внимание на Идлиб,прекратить убивать детей и прекратить авиаудары".Дипломат отметила, что малолетние дети, находящиеся в зоне боевых действий, вряд ли являются такими активными пользователями соцсетей, к тому же, по словам Захаровой, многие выражения в постах девочки очень схожи с сообщениями, опубликованными на аналогичных пропагандистских аккаунтах.Настораживает Захарову и то обстоятельство, что среди 350 подписчиков девочки имеются такие известные средства массовой информации, как Би-би-си, The Huffington Post, BuzzFeed и "Радио "Свобода".Девочка Хала, шесть лет, Идлиб, ребенок. Бытовые зарисовки, призывы к миру. Кого же мы находим среди подписчиков девочки Халы? Вы удивитесь, но среди них ВВС, BuzzFeed, „Радио Свобода“. Какое внимание к ребенку. Это же единственный ребенок, к которому нужно приковать внимание международного сообщества. А нам еще говорят, что мы пропаганда. Вон оно, как нужно работу строить.Представитель МИД РФ предположила, что в случае если в Сирии будет реализована провокация с применением химического оружия, страница Халы щедро поделится с западными СМИ соответствующими кадрами.Захарова назвала неприемлемым эксплуатацию детей ради "достижения корыстных политических целей, вовлечение их в грязные игры".