Студия с видом на Симферополь и муж за кадром. Наталья Поклонская дала большое интервью руководителю крымского отделения ГТРК. Поговорили про Россию, Украину, Донбасс, обсудили работу в Госдуме, - так сама депутат анонсирует программу на своей странице в соцсети.

Студия с видом на Симферополь и муж за кадром. Наталья Поклонская дала большое интервью руководителю крымского отделения ГТРК. "Поговорили про Россию, Украину, Донбасс, обсудили работу в Госдуме", — так сама депутат анонсирует программу на своей странице в соцсети. Там же несколько фотографий съемочного процесса. Атмосфера, как видно, более чем дружелюбная. Тем более что журналист Николай Долгачев Поклонской хорошо знаком: в свое время именно ему тогда еще глава крымской прокуратуры дала одно из своих первых интервью.Спустя четыре года Поклонская уже не в форменном мундире с погонами и галунами, а в элегантном платье приглушенного молочного цвета. Будто намек на прошедшую несколько недель назад свадьбу. По сути сейчас у народной избранницы медовый месяц. Так что неудивительно, что во время разговора за камерами пристально наблюдал супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев. Кстати, после росписи и банкета пара осталась в Крыму. Некоторыми деталями новой семейной жизни депутат поделилась в эксклюзивном интервью.За скромным бракосочетанием последовал патриотичный отдых. Наталья Поклонская по принципу "где родился (или хотя бы провел детство) — там и пригодился" полуостров, похоже, покидает только для работы на Охотном ряду. Еще недавно в Сети обсуждали видео со свадьбы депутата на южном берегу. С чеком в три тысячи рублей. Теперь ловить Поклонскую в объективы мобильных телефонов начнут обитатели местных пляжей. Она вопрос, где они с мужем проводят медовый месяц, Наталья отвечает:- Ну как вы думаете, где мы отдыхаем? Сейчас в Крыму. Мы находимся в удивительном месте, кстати. Этот новый ресторан построен с видом на собор Александра Невского. Очень красивый Симферополь и другие города.Это уже не первое большое интервью Поклонской для ВГТРК. Предыдущее Николай Долгачев взял у тогда еще не депутата, а крымского прокурора в 2014 году. Тогда, конечно, говорили об историческом решении крымчан, о будущем полуострова и оставшейся без него Украины. В этот раз – личная жизнь, подготовка к учебному году, законодательные инициативы. И лишь однажды – о прошлом, которое не отпускает."По поводу "Правого сектора" (запрещена в России) — это запрещенная террористическая организация. Весь мир борется с терроризмом. И бояться, конечно же, нельзя. С ними надо бороться. Их надо мочить, как сказал наш президент. Мочить везде, даже в сортирах", — уверенно говорит Поклонская.Вспомнить боевиков запрещенной группировки депутату пришлось из-за так называемого "приговора национального суда "Правого сектора". В нем террористы прямо призывают убить полсотни российских чиновников и правоохранителей, в том числе саму Поклонскую. Но в украинских СМИ с агрессорами в этом противостоянии определились своеобразно:"Нелегитимный депутат Государственной думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская высказалась угрозами в адрес украинцев"."Наталья Поклонская угрожает ДУК "Правый сектор" и призвала расправляться с добровольцами. Поклонская причастна к преследованию украинских патриотов в Крыму и к задержанию и аресту украинского режиссера Олега Сенцова"."Патриотов" с террористическим уклоном Поклонская преследовала еще с украинским паспортом на руках. О принципах и непреклонности – как минимум треть интервью: почему не стала стоя приветствовать делегацию США в Госдуме или скрывать конфликт интересов у депутата своей же фракции, об ужесточении наказаний за проступки для коллег-парламентариев. Но больше все-таки про родной регион."Я всегда на связи с людьми, с крымчанами. Люди знают, где живут мои родители. Телефоны моих помощников, мои личные телефоны есть у многих крымчан. Мне звонят по любому вопросу, и неважно, где я нахожусь. Либо я в отпуске в Крыму, либо я в Москве на работе", — рассказывает депутат.Еще – про Крымский мост, день независимости Украины, отношения России с США, злые шутки в Интернете и даже о борьбе с громкой музыкой в Евпатории. Целиком интервью Натальи Поклонской "Вести-Крым" (https://vesti-k.ru/) покажут уже в это воскресенье в итоговой программе за неделю.