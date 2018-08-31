Пьяного водителя за решётку. В Гусь-Хрустальном 36-летнего местного жителя приговорили к реальному сроку лишения свободы за езду «подшофе». В нетрезвом виде за рулем автомобиля водитель попадался уже не раз: в 15;17 и 18 годах. Этот фактор и стал решающим при назначении наказания.

Пьяного водителя за решётку. В Гусь-Хрустальном 36-летнего местного жителя приговорили к реальному сроку лишения свободы за езду подшофе. В нетрезвом виде за рулем автомобиля водитель попадался уже не раз: в 15;17 и 18 годах. Этот фактор и стал решающим при назначении наказания. Любитель выпить за рулём решением суда на 10 месяцев отправлен в колонию поселения, а еще отстранен от управления автомобилем на 3 года. Приговор вступил в законную силу.