Пьяного водителя за решётку. В Гусь-Хрустальном 36-летнего местного жителя приговорили к реальному сроку лишения свободы за езду «подшофе». В нетрезвом виде за рулем автомобиля водитель попадался уже не раз: в 15;17 и 18 годах. Этот фактор и стал решающим при назначении наказания.
<a href="http://33live.ru/novosti/31-08-2018-ne-za-rul-a-v-tyurmu.html" target="_blank">Не за руль, а в тюрьму</a> - Пьяного водителя за решётку. В Гусь-Хрустальном 36-летнего местного жителя приговорили к реальному сроку лишения свободы за езду «подшофе». В нетрезвом виде за рулем автомобиля водитель попадался уже не раз: в 15;17 и 18 годах. Этот фактор и стал решающим при назначении наказания.
[url=http://33live.ru/novosti/31-08-2018-ne-za-rul-a-v-tyurmu.html]Не за руль, а в тюрьму[/url] - Пьяного водителя за решётку. В Гусь-Хрустальном 36-летнего местного жителя приговорили к реальному сроку лишения свободы за езду «подшофе». В нетрезвом виде за рулем автомобиля водитель попадался уже не раз: в 15;17 и 18 годах. Этот фактор и стал решающим при назначении наказания.