Некрасовская линия метро выйдет за МКАД на семь километров и улучшит транспортную доступность Подмосковья. Как сообщил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин, розовая ветка сегодня – одна из самых протяженных строящихся линий в столице.

Некрасовская линия метро выйдет за МКАД на семь километров иулучшит транспортную доступность Подмосковья. Как сообщил глава СтройкомплексаМарат Хуснуллин, розовая ветка сегодня – одна из самых протяженных строящихсялиний в столице.Некрасовская линия (проектное название – Кожуховская) обеспечиткачественным транспортным обслуживанием районы Нижегородский, Рязанский,Выхино-Жулебино и Косино-Ухтомский.Глава Стройкомплекса подчеркнул, что участок розовой линии от"Авиамоторной" до "Некрасовки" выйдет за пределы МКАД на семь километров,включив в единую транспортную сеть удаленные районы Москвы, а также улучшиттранспортную доступность и близлежащих подмосковных районов.После ввода встрой всей ветки станет легче на Таганско-Краснопресненской линии – самой загруженнойв московской подземке.Для обслуживания поездов новой линии строится электродепо"Руднево", все работы там планируется завершить до конца 2018 года. Депо сможетпринимать на ночной отстой более 30-ти восьмивагонныхсоставов, поезда смогут пройти диагностику и, если потребуется, текущий икапитальный ремонт. В "Руднево" будет создано более тысячи новыхрабочих мест, причем, условия труда и отдыха там будут на высоте."У людей, которые работают на таком сложномпроизводстве, должна быть возможность отдохнуть и восстановить силы. Помимокомнат отдыха в депо строятся душевые, раздевалки, столовые, медицинскиекабинеты, комнаты психологической разгрузки и спортзалы", – сообщил Хуснуллин.Сегодня мэр Москвы Сергей Собяинин провел технический пускпервого участка Некрасовской линии метро между станциями "Косино" и "Некрасовка".По его словам, открытие этой линии сделает город ближе для 800 тысяч человек.Накануне, 30 августа градоначальник открыл семь танций на Калининско-Солнцевскойветке метро и новое депо "Солнцево".