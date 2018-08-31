В будущее возьмут не всех, но для москвичей билеты точно найдутся - выставка с таким названием откроет новый сезон Третьяковки. Авторы необычных инсталляций Илья и Эмилия Кабаковы представят свой взгляд на советский быт.

В будущее возьмут не всех, но для москвичей билеты точно найдутся — выставка с таким названием откроет новый сезон Третьяковки. Авторы необычных инсталляций Илья и Эмилия Кабаковы представят свой взгляд на советский быт.Тазы, сковородки и молочники уже заняли свои места на кухне, зависли в воздухе, словно во времени — времени коммунальной жизни. Если прислушаться, то кажется, что слышен даже звон посуды и споры домочадцев. Например, в этой комнате живет, точнее, жил человек, который убежал в космос от этой реальности — это самая первая и, пожалуй, самая знаменитая инсталляция Ильи Кабакова. По соседству тоже необычный жилец, который никогда не выкидывает мусор."Все эти вещи, осколки, кусочки мусора оживают. Они представляют собой своих бывших владельцев. Они говорят теми голосами, теми языками", — рассказывает Ирина Горлова, руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи.Для выставки изобретателя жанра "Тотальная инсталляция" и его супруги Эмилии Кабаковой в Третьяковке пришлось строить новые стены. "Три русские картины" показывают на родине художника впервые. На первый взгляд они очень похожи на обычный крашенный пол в советских квартирах.Кабакова называют крупнейшей фигурой московского концептуализма. Он давно иммигрировал, но главной темой все равно остается жизнь в СССР. Тусклый свет, черно-белые фотографии на стенах и такие знакомые всем обои — это детство самого художника в виде воспоминаний его матери. Лабиринт ее жизни, на одном из поворотов которого слышен голос. За этой дверью в ванную комнату русские романсы поет сам Илья Кабаков. "Альбом жизни" мать художника написала по его просьбе в 83 года. Откровенно о драме своей жизни, и не только своей.Макеты инсталляций на своих местах, электрики выставляют свет и все это под руководством Эмилии Кабаковой. Она не только соавтор, но и режиссер. Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых откроет свои двери уже 7 сентября.