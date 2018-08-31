Для Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) стало неожиданностью попадание в санкционный список США.

Для Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) стало неожиданностью попадание в санкционный список США.Институт направит в Вашингтон запрос, чтобы американские власти "объяснили, в чем дело", рассказал "Интерфаксу" официальный представитель НИИМЭ Алексей Дианов. "Непонятно, чем научный институт может как-то угрожать безопасности США", — недоумевает он.О том, что российский институт внесли в "Федеральный реестр" США, стало известно 31 августа. В списке он фигурирует как структура, которая угрожает национальной безопасности США.