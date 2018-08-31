В результате ЧП также пострадали двое мужчин

В результате ЧП также пострадали двое мужчинВ ночь с 30 на 31 августа при пожаре в Коврове погибла 50-летняя женщина, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Пожар начался в 4.09 в многоквартирном доме на улице Колхозной. На место происшествия прибыли 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Они эвакуировали жильцов. В 5.10 огонь удалось потушить.Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело женщины. В результате ЧП пострадали еще два человека - 49-летний мужчина, который находится в реанимации, и 20-летний юноша.По данному факту СК проводит проверку.