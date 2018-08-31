Перспективный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-100, так же известный под именем Премьер, пойдет на государственные испытания уже в ближайшее время. Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Он добавил, что машина получается очень хорошей и отвечает всем современным требованиям.

Перспективный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-100, так же известный под именем "Премьер", пойдет на государственные испытания уже в ближайшее время. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-АВН" рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Он добавил, что машина получается очень хорошей и отвечает всем современным требованиям.А-100 "Премьер" построен на базе новейшего транспортника Ил-76МД-90А, на который установили мощный радар. Технические характеристики самолета пока не разглашаются. Известно, что он должен заменить в российских ВКС А-50У.В воздух новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения поднялся 22 ноября прошлого года. По неподтвержденным данным, радар А-100 способен заметить летательный аппарат на расстоянии до 650 километров. Одновременно "Премьер" может сопровождать до 300 воздушных целей и управлять группировкой из 30 истребителей.