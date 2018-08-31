Второй иностранный язык, астрономия и шахматы: с нового учебного года в российских школах вводятся новые предметы. Изменения коснутся и правил Единого госэкзамена. Какие еще новшества ждут школьников и студентов вузов?

Второй иностранный язык, астрономия и шахматы: с нового учебного года в российских школах вводятся новые предметы. Изменения коснутся и правил Единого госэкзамена. Какие еще новшества ждут школьников и студентов вузов?Видео набирает популярность в Интернете не только за юмор и качество съемки: поступить в эту гимназию, где каждый третий ученик участвует во всероссийских предметных олимпиадах, пожалуй, не легче, чем в престижный вуз."Мы должны делать из школьника человека, который умеет писать и читать, а не просто быть продвинутым пользователем Интернета", — говорит директор гимназии номер 19 г. Казани Андрей Талманов.В новом учебном году, как и во всех школах страны, здесь введут дополнительные предметы: второй иностранный язык с пятого класса и астрономию.Выпускники впервые смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку в качестве иностранного языка по выбору. А вот ЕГЭ по истории может стать обязательным."Обязательный ЕГЭ по истории нужен: это будет обязывать детей какой-то минимум знаний по истории показывать, а соответственно и получать его на уроках", — говорит учитель истории гимназии номер 19 г. Казани Евгений Лобанов.Система пропусков, оплаты школьного питания и проведения контрольных здесь строится на базе биометрических показателей. По отпечатку пальца база данных отправляет родителям сообщение, сколько времени ребенок провел в школе, что ел на обед и какие оценки получил на уроках.Библиотеки с оцифрованным книжным фондом, тренажерные залы и бассейны — именно так выглядит обычная типовая школа Татарстана. Хотя трудно назвать просто школой это многопрофильное учебное заведение, где ученикам предлагают получить дополнительное образование по целому ряду направлений.Предметы не обязательные, но в этом году их станет явно больше в российских школах: курсы по IT и робототехнике. Нововведения в предстоящем учебном году произойдут и в вузах, где будут повышены стипендии и значительно увеличено количество бюджетных мест.