К открытию полностью готов новый участок платной трассы М11 в обход Солнечногорска и Клина. Сегодня дорогу проверили первые грузовики.

К открытию полностью готов новый участок платной трассы М11 в обход Солнечногорска и Клина. Сегодня дорогу проверили первые грузовики.Строительство очередного 40-километрового участка новой скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург не просто завершено, позади все необходимые испытания. Новое четырехполосное шоссе абсолютно готово к автомобильному движению. Первые грузовики проехали по магистрали уже сегодня.Дорога рассчитана на эксплуатацию в непростых климатических условиях, и ездить по ней может автотранспорт любых типов. Ремонта здесь не потребуется как минимум ближайшие 6 лет.Новая дорога улучшит транспортную ситуацию в районе Солнечногорска и Клина и позволит еще быстрее добираться из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. При этом стоимость проезда сравнительно невысокая — для легковых автомобилей около двух рублей за километр."Я могу сказать, что в Клинском и Солнечногорском районе наибольшее количество СНТ. И вы знаете, что идет огромный транзит по Ленинградскому шоссе. Благодаря тому, что эта трасса запускается, совершенно другая ситуация будет теперь на Ленинградском шоссе", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.На новой трассе будут круглосуточно дежурить специальные, аварийные комиссары, готовые помочь в любой ситуацииИзвестно, что движение для всех желающих на этой дороге откроют в ночь на 1 сентября.