В бундеслиге закрылось трансферное окно. В последний дел были совершены несколько заметных сделок. Например, один из лидеров дортмундской Боруссии Нури Шахин перешел в бременский Вердер.

В бундеслиге закрылось трансферное окно. В последний дел были совершены несколько заметных сделок. Например, один из лидеров дортмундской "Боруссии" Нури Шахин перешел в бременский "Вердер"."Боруссия" расторгла контракт с 29-летним полузащитником сборной Турции, отыгравшим за клуб более десяти лет. Нури Шахин довольно быстро нашел новый клуб и подписал двухлетний контракт с бременским "Вердером".В "Айнтрахт" вернулся из "Пари Сен-Жермен" Кевин Трапп. Третий вратарь сборной Германии арендован до конца года. В свою очередь "ПСЖ" приобрел у "Баварии" испанского защитника Хуана Берната.