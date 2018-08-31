В центре Рима обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, построенной в XVI веке. По данным спасательных служб, никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.

В центре Рима обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями.Инцидент произошел около 15:00 по местному времени. Причины произошедшего пока не известны. По данным местных спасательных служб, никто не пострадал.Церковь Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями — одна из достопримечательностей Римского форума, сообщает ТАСС. Она была возведена в конце XVI века над Мамертинской тюрьмой. Это самая древняя тюрьма Рима, первое упоминание о которой датируется VII веком до нашей эры. В ней содержались государственные преступники и пленные правители других народов.По преданию, здесь провели свои последние дни апостолы Петр и Павел. Легенда рассказывает о том, что Петр, спускаясь в тюрьму, споткнулся и ударился головой о стену. След от удара якобы сохранился на одном из камней, который в церкви показывают туристам.