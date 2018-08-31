В Нижнем Тагиле горожане наблюдали за перевозкой оленя, бегущего за машиной на привязи. Пользователи социальных сетей активно обсуждают произошедшее и критикуют подобный способ выгула животных.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают опубликованные кадры с оленем на привязи, старающимся угнаться за автомобилем. "Бегут они уже... проехали километра три, наверное, четыре" — комментирует автор видео.Водителя, решившегося на столь экзотическую перевозку животного, большинство критикует. Звучат предложения таким же образом поступить с владельцем оленя: "Ох как же мне хочется водителя машины привязать и так же прокатиться по городу!" И возмущаются бездействием сотрудников правоохранительных органов: "Он создает аварийную ситуацию, могут погибнуть люди".В комментариях также нашлись специалисты, которые аргументированно объясняют недопустимость подобного вида транспортировки для оленей: "У них очень мягкие копыта, и активное передвижение по твердому асфальту грозит им травмами."