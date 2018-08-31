Социальная сеть Одноклассники поддержит ежегодную акцию Фонда помощи хосписам Вера — Дети вместо цветов, приуроченную ко Дню знаний. В соцсети сегодня появился виртуальный благотворительный подарок, средства от продажи которого пойдут на помощь тяжелобольным детям - подопечным детского хосписа Дом с маяком и фонда Вера. Соцсеть расскажет об акции миллионам людей по всей России, рекомендуя в ленте посты и другие материалы фонда.

Социальная сеть Одноклассники поддержит ежегодную акцию Фонда помощи хосписам "Вера" — "Дети вместо цветов", приуроченную ко Дню знаний. В соцсети сегодня появился виртуальный благотворительный подарок, средства от продажи которого пойдут на помощь тяжелобольным детям — подопечным детского хосписа "Дом с маяком" и фонда "Вера". Соцсеть расскажет об акции миллионам людей по всей России, рекомендуя в ленте посты и другие материалы фонда.Совместная акция фонда "Вера" и ОК — часть ежегодного проекта "Дети вместо цветов", который проводится фондом в преддверии Дня знаний. Суть проекта заключается в том, что вместо десятков букетов на 1 сентября учителю дарят один от всего класса, а сэкономленные деньги отдают на помощь детям, которые тяжело болеют. В прошлом году идею поддержали более 6,5 тысячи школьных классов из 132 городов России. В фонд поступила колоссальная сумма — почти 40 миллионов рублей. Помощь получили 463 ребёнка.В ОК, где пользователи ежемесячно дарят друг другу более одного миллиарда виртуальных подарков, приуроченных к праздникам и памятным датам, подарок "Дети вместо цветов" может стать альтернативой традиционным поздравлениям с Днем знаний. Подарки от фонда будут доступны в официальной группе "Веры" в ОК с 31 августа по 3 сентября. Стоимость подарка "Дети вместо цветов" — 40 ОК (ОКи — виртуальная валюта соцсети). Пополнить счет можно, привязав к профилю ОК банковскую карту, а также с помощью мобильного телефона, платежных терминалов и электронных кошельков.