Иосиф Кобзон - пример настоящего мужества, воли, храбрости не только на сцене, но и вообще в жизни. Его отношения к сцене, зрителю - пример для многих артистов. Так прокомментировал сообщение о кончине народного артиста СССР близкий друг и коллега Олег Газманов.

"Иосиф Кобзон — пример настоящего мужества, воли, храбрости не только на сцене, но и вообще в жизни. Его отношения к сцене, зрителю — пример для многих артистов", — прокомментировал сообщение о кончине народного артиста СССР близкий друг и коллега Олег Газманов в прямом эфире программы "60 минут"."Это очень горькое известие. В большей степени для меня, потому что я долгие годы был рядом. Все что сейчас ни скажешь, будет звучать как-то банально..., — сказал Газманов. — Мне посчастливилось много лет быть с ним рядом. Я думаю, он будет служить примером настоящего мужества, воли, храбрости не только на сцене, но и вообще в жизни.Более 15 лет Иосиф Давыдович очень тяжело болел, но продолжал свою творческую деятельность. Он участвовал в различных концертах, совершал благотворительные поездки в Донбасс, к своим землякам, появлялся на заседаниях в Госдуме."Если собрать всех, кому он реально помог, не хватило бы места в самом большом концертном зале страны. Вы даже не можете себе представить, насколько он трепетно относился к зрителю, насколько он любил жизнь, насколько он был активен в последнее время. И это время растянулось не на один-два дня и не на неделю, а на годы. Он не дал никакой слабины, когда его буквально вырезали по кусочкам. Он летал, продолжал выходить к зрителям, отражался в глазах людей, которые с трепетом смотрели на него. Это больше чем артист, это больше чем народный артист. Это — глыба", — добавил певец.Российские певцы неоднократно вместе выступали в Донбассе, на родине Иосифа Кобзона: "Я был счастлив поддерживать его в благотворительных и юбилейных концертах, любых других мероприятиях. В любом состоянии он приходил и на мои концерты. Он удивительный человек. Мы еще будем долго осмысливать, что он сделал в жизни. Я даже не могу представить количество людей, которые скорбят по поводу его ухода", — заключил Газманов.На 81-м году ушел из жизни легендарный эстрадный певец, общественный деятель и педагог Иосиф Кобзон.