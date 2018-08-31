Поющая телеведущая мечтает о большой и дружной семье. Звезда уверена, что с помощью шоу Замуж за Бузову ее фантазии воплотятся в реальность.

Поющая телеведущая мечтает о большой и дружной семье. Звездауверена, что с помощью шоу "Замуж за Бузову" ее фантазии воплотятся вреальность.Телепроект уже стартовал на ТНТ. В первом выпуске, которыйпосмотрели миллионы россиян, Ольга Бузова познакомилась с претендентами на рукуи сердце. Из 15 красавцев она оставила лишь десятерых и отправилась с ними вИталию, где проходили съемки остальных серий.В откровенном интервью поющая телеведущая рассказала, что,увидев женихов впервые, она захотела бежать без оглядки. "Я просто сидела там идумала: "Господи, что я делаю? Какой бред… Зачем все это?". Мне казалось, чтовсе неправильно, не по-настоящему и я опять все беру в свои руки", – призналасьартистка."Я думала: "А вдруг я им не понравилась? Вдруг они вообще нехотят здесь быть, но находятся только потому, что это телевидение?" В общем,я загнала себя до такой степени, что стало страшно", – вспоминает артистка. Впрочем,со временем ей удалось обуздать эмоции.Она так прониклась происходящим, что почувствовала острое желаниевоплотить в жизнь идеальную картину своего будущего: крепкий брак и несколькихнаследников. Она готова к появлению первенца. "Естественно, я хочу семью. Кому я передам весь свой опыт? Мненужна маленькая принцесса. Я хочу сына", – отметила Ольга.Звезда заявила, что муж и дети не будут помехой для еекарьеры. По словам артистки, у нее грандиозные планы на будущее. Однако звезда не готова оставить сцену. "Я как бы говорю:"Принимай меня как женщину, как артиста, как человека, как музыку". Как я могувсе это оставить? У меня такие глобальные планы", – цитирует звезду Woman.ru.