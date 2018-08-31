Поющая телеведущая мечтает о большой и дружной семье. Звезда
уверена, что с помощью шоу Замуж за Бузову ее фантазии воплотятся в
реальность.
Поющая телеведущая мечтает о большой и дружной семье. Звезда
уверена, что с помощью шоу "Замуж за Бузову" ее фантазии воплотятся в
реальность.
Телепроект уже стартовал на ТНТ. В первом выпуске, который
посмотрели миллионы россиян, Ольга Бузова познакомилась с претендентами на руку
и сердце. Из 15 красавцев она оставила лишь десятерых и отправилась с ними в
Италию, где проходили съемки остальных серий.
В откровенном интервью поющая телеведущая рассказала, что,
увидев женихов впервые, она захотела бежать без оглядки. "Я просто сидела там и
думала: "Господи, что я делаю? Какой бред… Зачем все это?". Мне казалось, что
все неправильно, не по-настоящему и я опять все беру в свои руки", – призналась
артистка.
"Я думала: "А вдруг я им не понравилась? Вдруг они вообще не
хотят здесь быть, но находятся только потому, что это телевидение?" В общем,
я загнала себя до такой степени, что стало страшно", – вспоминает артистка. Впрочем,
со временем ей удалось обуздать эмоции.
Она так прониклась происходящим, что почувствовала острое желание
воплотить в жизнь идеальную картину своего будущего: крепкий брак и нескольких
наследников. Она готова к появлению первенца. "Естественно, я хочу семью. Кому я передам весь свой опыт? Мне
нужна маленькая принцесса. Я хочу сына", – отметила Ольга.
Звезда заявила, что муж и дети не будут помехой для ее
карьеры. По словам артистки, у нее грандиозные планы на будущее. Однако звезда не готова оставить сцену. "Я как бы говорю:
"Принимай меня как женщину, как артиста, как человека, как музыку". Как я могу
все это оставить? У меня такие глобальные планы", – цитирует звезду Woman.ru.