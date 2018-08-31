Мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее в гостиничный номер. Проснувшись, заявитель обнаружил пропажу дорогостоящих часов...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 32-летнюю девушку по подозрению в краже дорогостоящих часов.В дежурную часть отдела полиции поступило заявление от 35-летнего приезжего по факту кражи принадлежащих ему наручных часов известного бренда.Было установлено, что незадолго до этого в одном из развлекательных заведений мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее в гостиничный номер. Проснувшись, заявитель обнаружил пропажу. Материальный ущерб составил свыше 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 32-летняя жительница Москвы.Как выяснили полицейские, девушка дождалась, пока потерпевший уснет, похитила часы и ушла.В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61