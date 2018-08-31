ВГТРК и оркестры Башмета и Федосеева подписали соглашение о использовании Государственного дома радиовещания и звукозаписи. Здание передается издательству Известия, и оркестры оказались под угрозой выселения.

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания и оркестры Юрия Башмета и Владимира Федосеева подписали соглашение об использовании Государственного дома радиовещания и звукозаписи, сообщает пресс-служба ВГТРК.Дом звукозаписи расположен в центре Москвы, по адресу Малая Никитская, 24. Здание, построенное в 1930-х годах, в 2002 году было передано ГТРК "Культура". В настоящее время ВГТРК передает эти здания ФГУП "Издательство "Известия" управления делами президента РФ. Из-за этого два знаменитых оркестра оказались под угрозой выселения.Сегодня в Москве между оркестрами и телерадиокомпанией было подписано соглашение. ВГТРК обратилась в Управление делами президента с предложением взять в аренду легендарные студии №1 и 5 после перехода собственности для того, чтобы оркестры могли сохранить все предшествующие условия их использования.