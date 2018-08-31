Государственный исторический музей открыл срочный сбор пожертвований на спасение памятника Минину и Пожарскому. Он сейчас в аварийном состоянии. Символ народного единства был установлен еще два века назад, и на создание монумента деньги собирали всем миром. Поэтому и реставрировать его решили по тому же принципу.

Государственный исторический музей открыл срочный сбор пожертвований на спасение памятника Минину и Пожарскому. Он сейчас в аварийном состоянии. Символ народного единства был установлен еще два века назад, и на создание монумента деньги собирали всем миром. Поэтому и реставрировать его решили по тому же принципу.На гранитном постаменте — два медных исполина: Козьма Минин в римской тунике, похожий на Зевса, жестом призывает раненого Пожарского вновь поднять меч, чтобы повести народ на восстание против польских оккупантов. Со стороны памятник выглядит величественно. На самом деле символ народного единства рассыпается."Он требует — причем желательно как можно быстрее — очень серьезной реставрации", — говорит заместитель директора по научной работе Государственного исторического музея Андрей Яновский.Основная причина, конечно, возраст — 200 лет. Старейший в Москве монумент проектировал известный скульптор Иван Мартос, а открывал лично Александр I. Памятник установили возле верхних торговых рядов — нынешнего ГУМа, — но в советские годы, чтобы не мешал парадам, перенесли к собору Василия Блаженного."Лучше ему от переноса не стало: образовались трещины, образовались вмятины", — говорит Андрей Яновский.За два века — ни одной серьезной реставрации. Дошло до того, что в начале 2000-х барельеф памятника рухнул на туриста и убил его. Тогда же было проведено комплексное обследование. Оказалось, металл истончился настолько, что протыкается пальцем, фигуры покрыты трещинами, каркас гниет.Или развалится на части, или упадет на бок — такой прогноз дают специалисты. Чтобы не допустить этого, Исторический музей, на балансе которого теперь находится монумент, через свой сайт открывает срочный сбор пожертвований на спасение спасителей Отечества."Специалисты исследовали его состояние, состояние постамента, и по расчетам реставраторов остановились на сумме около 46 миллионов", — говорит начальник управления общественных связей Исторического музея Мария Лемигова.Пока удалось собрать чуть больше 30 тысяч, но в Историческом музее надеются, что это только начало. Памятник Минину и Пожарскому — еще и символ того, как в России умеют собирать средства на благое дело.На его центральном барельефе нижегородцы жертвуют, кто чем может, для того, чтобы вооружить ополчение. И сам монумент был установлен на народные деньги. Нужную сумму удалось собрать даже в трудные для Москвы послепожарные годы. В Москве современной тоже решили не скупиться.— На такое дело жалеть деньги нельзя.— Почему нет — можно и историю поддержать!— Все понемножку — и все соберем!В Историческом музее рассчитывают начать реставрацию уже в следующем году.