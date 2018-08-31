Большинство родителей при подготовке своих детей к 1 сентября испытали финансовые трудности. Если быть объективным, то в данном случае вряд ли мы можем снизить эти затраты. Это такие разовые вливания перед началом школы, - считает член комитета СФ по обороне Франц Клинцевич.

Большинство родителей при подготовке своих детей к 1 сентября испытали финансовые трудности. "Если быть объективным, то в данном случае вряд ли мы можем снизить эти затраты. Это такие разовые вливания перед началом школы", — сказал член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, дед пятерых внуков, в прямом эфире программы "60 минут".Средний чек денежных затрат по России на одного школьника составил порядка 21 тысячи рублей. Необходимый минимум суммы родители тратят на покупку школьной формы и сменной обуви. А на школьных рюкзаках и ранцах многие семьи предпочитают сэкономить.Еще одна неизбежная статья расходов — взносы на школьные нужды. Где-то родительские комитеты собирают и по пять тысяч рублей, но в среднем по стране эта цифра ниже — около 1,2 тысячи. Существуют и дополнительные траты: "На сегодня есть и вторая сторона медали, и она связана со многими школами, когда идут объективные и где-то необъективные поборы. Встречаются и недобросовестные руководители, которые могут злоупотреблять своим служебным положением", — отметил Клинцевич.Другой гость программы "60 минут" — эксперт Николай Калмыков — уверен, что государство могло бы предусмотреть способ поддержки граждан, оказавшихся в затруднительной финансовой ситуации: "При необходимости можно было выдавать целевые и беспроцентные займы категориям неблагополучных семей, со сложностями. Такая мера действительно могла бы помочь тысячам семей"."Стоит отметить, что необходимые траты к 1 сентября большинство родителей считает вполне посильными. Но в каждой четвертой семье деньги вынуждены откладывать заранее", — заключил ведущий Евгений Попов.