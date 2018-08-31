Вечером 31 августа в кафе Сепар на бульваре Пушкина в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение. В Сети появились первые кадры с места ЧП.

Вечером 31 августа в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение. В Сети появились первые кадры с места ЧП.Согласно последним данным, в результате взрыва в центре Донецка один человек погиб и по меньшей мере трое пострадали. "Информация еще уточняется", – цитирует "Интерфакс" представителя силовых структур ДНР. На месте работают спасатели и группа следователей.Сообщается, что среди раненых при взрыве в кафе – министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев. В республике произошедшее признали терактом.Материал дополняется